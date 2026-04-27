Milyonlarca vatandaşı ve hukuk dünyasını yakından ilgilendiren 12. Yargı Paketi çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantılarla çerçevesi çizilen taslak metnin, ilk etapta 38 madde olarak planlandığı ancak farklı bakanlıklardan gelen ek taleplerle genişleyerek 50 maddeye kadar ulaştığı öğrenildi. Kulislerden yansıyan bilgilere göre; üzerinde teknik ve idari değerlendirmelerin sürdüğü bazı başlıklar, ana paketten ayrılarak Meclis'e farklı yasa teklifleri halinde de sunulabilecek.

IBAN KİRALAYANLARA MÜSTAKİL CEZA GELİYOR

Yeni yargı paketinin üzerinde en çok uzlaşılan ve netleşen maddelerinin başında banka hesaplarının başkalarına kullandırılması (IBAN kiralama) yer alıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, şu an yaklaşık 300 bin banka hesabı yasa dışı bahis ve çeşitli dolandırıcılık suçlarında 'kiralık' olarak kullanılıyor. Mevcut kanunlara göre hesabını üçüncü kişilere kullandıran yaklaşık 50 bin kişi doğrudan 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla ağır cezalık oluyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte bu fiil, ana dolandırıcılık suçundan ayrıştırılacak ve daha hafif yaptırımlar içeren, kendine ait müstakil bir suç türü olarak ceza kanunundaki yerini alacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Pakette yer alıp almayacağı uzun süredir tartışılan ve kamuoyunda geniş bir kitlenin yolunu gözlediği infaz düzenlemesi cephesinde ise beklenen olmadı. Cezaevlerindeki durum ve cezaların yatarlarına ilişkin olası bir esneme ya da af beklentisine karşın, Külliye'de yürütülen son çalışmalarda infaz düzenlemesinin bu yargı paketine kesinlikle dahil edilmemesi yönündeki görüşün ağırlık kazandığı ifade edildi. Üzerinde son rötüşların yapıldığı yasa taslağının nihai hali, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte netlik kazanacak.