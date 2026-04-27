Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, dolu yağışından sonra Malatya’da bir kez daha ciddi bir afet tablosunun ortaya çıktığını söyledi.

İl Başkanı Yıldız, özellikle Darende, Hekimhan, Akçadağ, Yazıhan, Kuluncak’tan gelen bilgiler doğrultusunda etkili olan dolu yağışı ve beraberinde yaşanan don olayının kayısı bahçelerinde büyük zarara yol açtığını ifade etti.

Yıldız, Malatya ekonomisinin bel kemiği olan kayısı üretiminde yaşanan bu gelişmelerin yalnızca üreticileri değil, aynı zamanda ilin tamamını yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, ilk bilgilere göre birçok bölgede ürünlerin ciddi oranda zarar gördüğünü, önümüzdeki günlerde devam edebilecek olumsuz hava şartları nedeniyle tablonun daha da ağırlaşabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don olayının ardından yaraların henüz tam anlamıyla sarılamadığını hatırlatan Barış Yıldız, bu yıl da benzer bir afetle karşı karşıya kalınmasının üreticilerde büyük endişe ve tedirginliğe neden olduğunu belirterek, üreticilerin emeğinin, alın terinin ve bir yıllık geçim kaynağının tehdit altında olduğunu söyledi.

“GEREKLİ DESTEK MEKANİZMALARI HIZLA DEVREYE ALINMALI”

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yetkililere çağrıda bulunarak;

“Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başlatılması, zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli destek mekanizmalarının hızla devreye alınması büyük önem taşımaktadır. Tarım sigortası, kredi ertelemeleri ve doğrudan destekler başta olmak üzere tüm imkanlar seferber edilmelidir”

ifadelerini kullandı.

Üreticilerinin yanında olduklarını vurgulayarak sürecin yakından takipçisi olacaklarını belirten Yıldız, başta kayısı üreticileri olmak üzere tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Malatya’nın en kısa sürede bu zor süreci atlatmasını temenni etti.