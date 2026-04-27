İran diplomasisinin trafiği hız kesmiyor. Umman ve Pakistan’daki yoğun temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, rotayı Rusya’ya çevirdi. St. Petersburg şehrine gelen Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerle bir araya gelerek bölgesel dengeleri değiştirecek konuları masaya yatıracak.

"Rusya ile İstişare Hayati Önemde" Arakçi, St. Petersburg’da gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, Moskova ile Tahran arasındaki eşgüdümün altını çizdi. Bölgesel ve uluslararası konularda yakın temasın süreceğini belirten Bakan, Putin ile görüşmesini şu sözlerle nitelendirdi: "Savaştaki gelişmeleri ve son durumu gözden geçirmek için bu koordinasyon özel bir öneme sahip."

PAKİSTAN VE UMMAN DURAKLARINDA NE OLDU?

Arakçi’nin Rusya ziyareti öncesindeki iki durağı, aslında Moskova’daki görüşmenin de alt metnini oluşturuyor:

Pakistan Rolü: İslamabad ziyaretinin "çok verimli" geçtiğini belirten Arakçi, Pakistan'ın İran-ABD müzakerelerinde kilit bir arabulucu olduğunu vurguladı. ABD’nin "yanlış yaklaşımları" nedeniyle tıkanan süreci yeniden canlandırmak için yeni şartlar değerlendirildi.

Hürmüz Boğazı Güvenliği: Umman temaslarında ise dünyanın enerji damarı olan Hürmüz Boğazı ele alındı. Arakçi, Boğaz'a kıyısı olan iki ülke olarak güvenli geçiş ve ortak çıkarlar konusunda "yüksek düzeyde görüş birliği" sağlandığını ifade etti.

YENİ BİR MÜZAKERE DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

İranlı Bakanın açıklamaları, özellikle ABD ile yaşanan gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması noktasında Rusya’nın desteğinin arandığına işaret ediyor. St. Petersburg’daki zirveden çıkacak sonuçlar, Orta Doğu ve küresel siyaset için yeni bir dönüm noktası olabilir.