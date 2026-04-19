Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık küresel ticareti tehdit ederken İngiliz basını Türkiye üzerinden geçecek rotaları analiz etti. Financial Times, Avrupa’nın Türkiye'nin alternatif projelerine ilgisinin arttığını yazdı.

TÜRKİYE KRİTİK BİR KAVŞAK NOKTASINDA

Körfez bölgesindeki gerilimler ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma riski, küresel ekonomi için yeni rota arayışlarını hızlandırdı. İngiltere’nin önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times, enerji ve ticaret akışını sürdürebilmek için Türkiye’nin jeopolitik konumunun kritik bir avantaj sunduğunu vurguladı.

ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU GÜNDEMDE

Gazetenin analizine göre, Türkiye’nin sunduğu iki ana güzergâh Batı dünyasının dikkatini çekiyor:

Kalkınma Yolu: Körfez'i Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayarak deniz darboğazlarını bypass eden karayolu ve demiryolu ağı. Orta Koridor (TRIPP): Çin'i Kafkaslar ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan, deniz yoluna kıyasla sevkiyat süresini 40 günden 15 güne düşürme potansiyeli taşıyan kara yolu hattı.

"İSTİKRAR ADASI VE GÜVENLİ LİMAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi "istikrarlı bir alternatif" olarak konumlandırma çabalarına dikkat çeken gazete, bölgesel risklere rağmen Anadolu'nun transit bir bölge olarak büyük potansiyel taşıdığını belirtti. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın "12-15 günlük yolculuk süresi" vurgusu, projelerin ekonomik verimliliğini ortaya koyuyor.

AVRUPA'DAN PROJELERE YOĞUN İLGİ

Hava sahası daralan ve deniz rotaları riskli hale gelen Avrupa ve Asya arasındaki ticaret için Türkiye güvenli bir geçiş koridoru olarak öne çıkıyor. Haberde, mevcut ticaret akışları henüz başlangıç aşamasında olsa da, Türkiye’nin desteklediği bu projelerin küresel kriz döneminde "yeni kapılar açabileceği" ifade edildi