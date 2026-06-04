İhale süreci tamamlanan Malatya-Narlı Hızlı Tren Projesi, kentin ekonomi ve lojistik geleceğinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Resmi onayların ardından yapım aşamasına geçmesi beklenen devasa projenin, bürokratik terimlerin ötesinde Malatya’yı ticari olarak nasıl dönüştüreceği merak konusu oldu. Coğrafi olarak denize kıyısı bulunmayan kenti küresel limanlara doğrudan bağlayacak bu sistem tam olarak nasıl işleyecek? Gelin, projenin anatomisine ve sanayiye getireceği yeni nesil çözümlere yakından bakalım.

Doğu Anadolu'nun sanayi merkezlerinden biri olan Malatya'da büyüme ve kalkınmanın yolu üretilen malların küresel pazarlara hızla ulaştırılmasından geçiyor. İhale aşaması tamamlanan iki ayaklı proje, hem kent içi ulaşımı modernleştiriyor hem de kenti güneydeki demiryolu ağlarına bağlıyor. Projenin ana omurgasını oluşturan 155 kilometre uzunluğundaki Malatya-Narlı hattı, sanayideki yapısal dönüşümü tetikleyecek lojistik bir hamle olarak öne çıkıyor.

155 KİLOMETRELİK AKDENİZ BAĞLANTISI VE TEKNİK KAPASİTE

Geçmiş süreçte ihale süreci biten projenin işleyişi ve kente sağlayacağı somut entegrasyon, tamamen yüksek kapasiteli teknik özelliklere dayanıyor. Sistem hayata geçtiğinde işleyiş şu dinamikler üzerinden yürüyecek:

DOĞRUDAN LİMAN ENTEGRASYONU

Malatya’dan Narlı’ya uzanacak demiryolu hattı; Gaziantep ve Kahramanmaraş bağlantılarını sağlayacak. Bu bağlantılar sayesinde Malatya'daki üretim imkanları, Mersin ve İskenderun limanlarına demiryolu ile doğrudan entegre olacak.

HIZ VE TAŞIMA KAPASİTESİ

155 kilometre uzunluğundaki çift hatlı yeni hat; elektrikli, sinyalli ve modern bir altyapıyla inşa ediliyor. Saatte 160–200 kilometre tasarım hızına sahip olacak hat üzerinden karma taşımacılık yapılacak; yani hem yük hem de yolcu taşınacak. En kritik nokta ise hattın yıllık 8,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması.

ASELSAN VE YÜKSEK KATMA DEĞER

Kent sanayisinin sadece geleneksel üretimle sınırlı kalmayıp bir üst lige çıkması, yüksek katma değerli yatırımlarla planlanıyor. Başlayacak olan ASELSAN odaklı teknolojik dönüşüm, bu lojistik hatla birleştiğinde Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yeni üretimleri doğrudan ivmelendirecek.

ULUSLARARASI DEV PROJELERE DE ENTEGRE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Projenin uzun vadeli vizyonunda ise bu hat sadece bölgeyle sınırlı kalmayacak. Narlı'daki güney bağlantıları üzerinden önümüzdeki süreçte Trans Avrupa Ulaşım Ağı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi uluslararası dev projelere de entegre edilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, ihalesi tamamlanan Malatya–Narlı Hızlı Tren Hattı ile Malatya Şehir İçi Banliyö Hattı projeleri, kentin uluslararası sanayi ve ticaret hacmini ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Deniz limanlarına doğrudan erişim imkanı sunan bu altyapı, Malatya’yı coğrafi olarak içeride bıraksa da ekonomik açıdan Akdeniz'in kapısına yerleştiriyor.