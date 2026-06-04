Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, Malatya’nın yaşadığı sorunlar üzerinden AK Parti milletvekillerini eleştirerek, deprem sonrası yaşanan mağduriyetlerin yeterince gündeme taşınmadığını savundu.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, yaptığı yazılı açıklamada Malatya milletvekillerine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Paşahan, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve vatandaşların beklentileri konusunda milletvekillerinin yeterli çabayı göstermediğini ileri sürdü.

Açıklamasında AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ve İhsan Koca’ya seslenen Paşahan, vatandaşların kendilerine ilettiği soruları kamuoyu adına gündeme getirdiklerini belirtti.

“VATANDAŞIN SORULARINI MİLLETVEKİLLERİNE İLETTİK”

Paşahan, açıklamasında, “Sayın Bülent Tüfenkci, Ankara’dan Malatya’ya selam göndermek için mi milletvekili seçildiniz? Sayın Abdurrahman Babacan, arada bir Malatya’ya gelip nasihat vermek için mi milletvekili oldunuz? Sayın İhsan Koca, binlerce insan evini, işini, umudunu kaybetti; siz ise tek bir kez olsun onların sesi olmadınız. Vicdanınız hiç mi sızlamıyor?” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da vatandaşların yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini savunan Paşahan, sokakta, çarşıda ve pazarda vatandaşlardan gelen talepleri milletvekillerine yönelttiklerini kaydetti.

“YENİ NESİL SİYASET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞACAĞIZ”

Saadet Partisi olarak vatandaş odaklı bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirten Paşahan, “İnşallah Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan liderliğinde, Yeni Nesil Siyaset anlayışıyla ve Erbakan Hocamızdan miras kalan Garson Devlet anlayışıyla; adaletin, liyakatin, üretimin ve milletin öncelendiği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.