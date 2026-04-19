Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, doğum sonrası sürecin sadece bir bebeğin dünyaya gelişiyle sınırlı olmadığını belirterek, annelik rolünün beraberinde duygusal, sosyal ve psikolojik bir dönüşüm getirdiğini ifade etti.

Kanizi, özellikle ilk kez anne olan kadınlarda bu sürecin daha karmaşık ve zorlayıcı yaşanabildiğini vurguladı.

LOHUSALIK DÖNEMİ KRİTİK SÜREÇ

Doğum sonrası ilk 6 haftayı kapsayan lohusalık döneminin, annenin hem fiziksel iyileşme hem de duygusal uyum süreci olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde yoğun duygu değişimlerinin normal kabul edilebileceğini ancak dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

DOĞUM SONRASI DEPRESYON BELİRTİLERİNE DİKKAT

Kanizi göre doğum sonrası depresyon, zamanında fark edilmediğinde hem anne hem de bebek üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. En sık görülen belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Sürekli derin üzüntü hali

İlgi ve isteksizlik

Uyku ve iştah bozuklukları

Yoğun kaygı ve endişe

Yetersizlik ve suçluluk duyguları

Bu belirtilerin uzun sürmesi durumunda profesyonel destek alınması gerektiği vurgulanıyor.

“SADECE ANNE DEĞİL, TÜM AİLE ETKİLENİR”

Doğum sonrası depresyonun yalnızca anneyle sınırlı kalmadığını belirten Kanizi, bu durumun bebekle kurulan bağı ve aile içi iletişimi de doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

DESTEK MEKANİZMALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, doğum sonrası depresyonla mücadelede profesyonel destek, aile ilgisi ve sosyal destek gruplarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kanizi,

“Annenin kendine zaman ayırması ve yalnız olmadığını hissetmesi iyileşme sürecini güçlendirir”

dedi.

“BU SÜREÇ BİR YENİDEN DOĞUŞ OLABİLİR”

Aslı Kanizi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum sonrası dönem, yeni bir yaşamın başlangıcı kadar, anneler için de yeniden doğuşun ve kendini keşfetmenin zamanıdır; zorluklarla dolu bu yolculukta destek, bilgi ve anlayışla aydınlatılmalıdır."