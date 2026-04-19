Geçtiğimiz hafta Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, belediye yöneticileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

563 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, 2026 yılı içerisinde kamu kurumları ve belediyeler tarafından toplam 563 proje üzerinde çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Verilere göre:

23 proje tamamlandı

263 proje devam ediyor

227 proje ihale aşamasında

49 projeye henüz başlanmadı

1 proje ise tasfiye edildi

106 MİLYAR TL’LİK DEV YATIRIM HACMİ

2026 yılı kamu yatırımlarının toplam proje büyüklüğü 106 milyar 108 milyon TL olarak açıklandı. Bu kapsamda yıl içinde ayrılan ödenek 26 milyar 901 milyon TL olurken, bugüne kadar 3 milyar 435 milyon TL harcama gerçekleştirildi. Böylece nakdi gerçekleşme oranı yüzde 13 seviyesinde kaydedildi.

YATIRIMLARDA EN BÜYÜK PAY “DİĞER KAMU HİZMETLERİ”NDE

Sektörel dağılımda en yüksek payı yüzde 29 ile diğer kamu hizmetleri sektörü aldı. Bu alana 7,8 milyar TL ödenek ayrıldı.

Diğer sektörler ise şöyle sıralandı:

Ulaştırma: yüzde 24 (6,5 milyar TL)

Eğitim: yüzde 18 (4,7 milyar TL)

Enerji: yüzde 7 (1,8 milyar TL)

Kültür ve Turizm: yüzde 7 (1,8 milyar TL)

Tarım: yüzde 6 (1,6 milyar TL)

Sağlık: yüzde 5 (1,2 milyar TL)

Diğer sektörler: yüzde 4 (1,1 milyar TL)

VALİ YAVUZ’DAN KARARLILIK MESAJI

Vali Seddar Yavuz, tüm kurumların uyum içinde çalışarak yatırımların etkin ve hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yavuz, “Tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalışacağına ve projelerin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.