Malatya Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya’nın su ürünleri potansiyeline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Karakaya Barajı, Malatya’daki alabalık üretiminin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Barajın sunduğu uygun kafes balıkçılığı imkânı ve yüksek su kalitesi sayesinde üretimin her geçen yıl arttığı belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya’da su ürünleri sektörünün güçlü bir ivme kazandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“İlimizde 12 bin 500 ton üretim kapasitesi bulunurken, yıllık yaklaşık 7 bin 500 ton alabalık üretimi ile hem ekonomimize hem de istihdama katkı sunulmaktadır.”

Akar, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için sahada yoğun denetimler yapıldığını da vurguladı. İç sularda ekiplerin düzenli kontroller gerçekleştirdiğini belirten Akar, doğal kaynakların korunmasına büyük önem verildiğini ifade etti.

Su ürünleri sektörünün Malatya için stratejik bir alan haline geldiğini söyleyen Akar, mevcut kapasitenin daha verimli kullanılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.