İşte 19 Nisan Pazar günü saat saat maç programı ve yayıncı kuruluşlar:
SÜPER LİG VE 1. LİG HEYECANI
- 14:30 Kasımpaşa - Alanyaspor (Bein Sports 1)
- 16:00 Bodrumspor - Erzurumspor (TRT Spor)
- 16:00 Bandırmaspor - Amedspor (TRT Spor)
- 16:00 Çorum FK - Sivasspor (TRT Spor)
- 16:00 Boluspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
- 17:00 Samsunspor - Beşiktaş (Bein Sports 1)
- 20:00 Trabzonspor - Başakşehir (Bein Sports 1)
AVRUPA VE DÜNYADA DEV KARŞILAŞMALAR
- 18:30 Manchester City - Arsenal (Bein Sports 3)
- 18:30 Bayern Münih - Stuttgart (Tivibu Spor 3)
- 20:00 Sporting Lisbon - Benfica (Tivibu Spor 4)
- 21:45 Juventus - Bologna (Tivibu Spor 1)
- 21:45 PSG - Lyon (Bein Sports 4)
- 23:00 River Plate - Boca Juniors (Spor Smart)
ALT LİGLER VE DİĞER MAÇLAR
- 15:00 Bursaspor - Somaspor (As TV Bursa)
- 16:00 Aston Villa - Sunderland (beIN Connect)
- 17:00 Al Wasl - Al Nassr (Spor Smart)
- 22:00 Almeria - Malaga (S Sport Plus)
- 22:30 Porto - Tondela (Tivibu Spor 3)
Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş ve Trabzonspor’un kritik sınavları başta olmak üzere, günün tüm maçları ve canlı yayın kanalları bu listede. İyi seyirler!
