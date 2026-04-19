Fenerbahçe eski yıldız oyuncusunun kapısını çaldı! Kim Min-jae Türkiye'ye mi dönüyor?
İşte 19 Nisan Pazar günü saat saat maç programı ve yayıncı kuruluşlar:

SÜPER LİG VE 1. LİG HEYECANI

  • 14:30 Kasımpaşa - Alanyaspor (Bein Sports 1)
  • 16:00 Bodrumspor - Erzurumspor (TRT Spor)
  • 16:00 Bandırmaspor - Amedspor (TRT Spor)
  • 16:00 Çorum FK - Sivasspor (TRT Spor)
  • 16:00 Boluspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
  • 17:00 Samsunspor - Beşiktaş (Bein Sports 1)
  • 20:00 Trabzonspor - Başakşehir (Bein Sports 1)

AVRUPA VE DÜNYADA DEV KARŞILAŞMALAR

  • 18:30 Manchester City - Arsenal (Bein Sports 3)
  • 18:30 Bayern Münih - Stuttgart (Tivibu Spor 3)
  • 20:00 Sporting Lisbon - Benfica (Tivibu Spor 4)
  • 21:45 Juventus - Bologna (Tivibu Spor 1)
  • 21:45 PSG - Lyon (Bein Sports 4)
  • 23:00 River Plate - Boca Juniors (Spor Smart)

ALT LİGLER VE DİĞER MAÇLAR

  • 15:00 Bursaspor - Somaspor (As TV Bursa)
  • 16:00 Aston Villa - Sunderland (beIN Connect)
  • 17:00 Al Wasl - Al Nassr (Spor Smart)
  • 22:00 Almeria - Malaga (S Sport Plus)
  • 22:30 Porto - Tondela (Tivibu Spor 3)

Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş ve Trabzonspor’un kritik sınavları başta olmak üzere, günün tüm maçları ve canlı yayın kanalları bu listede. İyi seyirler!

Kaynak: Haber Merkezi