Kurban Bayramı öncesi kurbanlık piyasasında hareketlilik başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara olan talep artarken, 2026 yılı için henüz resmi fiyatlar açıklanmadı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, bu yıl fiyatların geçen yıla göre daha yüksek seviyelerde şekillenmesi bekleniyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

Bu yıl küçükbaş kurbanlık almak isteyen vatandaşları geçen yıla göre daha yüksek fiyatlar bekliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre;

Koyun ve koç fiyatlarının 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

Keçi fiyatları ise hayvanın cinsine ve kilosuna göre benzer aralıklarda seyrediyor.

Uzmanlar, özellikle yem maliyetleri ve bakım giderlerindeki artışın küçükbaş fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyat aralığı oldukça geniş. Dana ve tosun gibi hayvanlarda;

Fiyatların 130 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Hayvanın canlı ağırlığı, et verimi ve bulunduğu bölge fiyat üzerinde belirleyici oluyor.

HİSSELİ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Büyükbaş hayvanlarda tercih edilen hisseli kurban yöntemi de bu yıl yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor. 2026 yılı için kişi başı hisse bedelinin;

Ortalama 30 bin TL ile 50 bin TL arasında olması bekleniyor.

Bu rakamlar, hayvanın toplam kilosuna ve kesim sonrası elde edilecek et miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

2026 yılında kurbanlık fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler şunlar:

Yem fiyatlarındaki artış

Nakliye ve bakım maliyetleri

Hayvan arzında yaşanan bölgesel dalgalanmalar

Artan talep

KURBANLIK ALACAKLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, kurbanlık alacak vatandaşların son günleri beklemeden hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca hayvanların sağlıklı, küpeli ve kayıtlı olmasına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.