Malatya'nın Akçadağ ilçesinde görülen gergedan böceği, sıra dışı görüntüsü ve olağanüstü gücüyle dikkat çekti. Kendi ağırlığının tam 850 katını taşıyabilen bu canlı, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden biri olarak biliniyor.

Adını başının ön kısmındaki gergedanı andıran boynuzdan alan gergedan böceği, 4 ila 5 santimetreye kadar ulaşabilen boyuyla dikkat çekiyor. Özellikle erkek bireylerde bulunan büyük boynuz, hem rakiplerle mücadelede hem de çiftleşme döneminde önemli rol oynuyor. Dişilerde ise bu boynuz bulunmuyor.

Vücudunun alt kısmı ve bacaklarında yer alan kızıl renkli uzun kıllar, böceğin dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Parlak ve sert dış yapıya sahip olan türün baş ve sırt bölümleri genellikle daha koyu tonlarda görülüyor.

Yetişkin gergedan böcekleri ilkbahar aylarında ortaya çıkarken, yaşam döngülerini sonbaharda tamamlıyor. Yaz aylarında daha sık görülen tür, özellikle gece saatlerinde aktif olmasıyla biliniyor.

Görünüşü nedeniyle birçok kişi tarafından tehlikeli sanılsa da gergedan böceği insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Çürümüş odunlar, meyveler ve çeşitli bitkilerle beslenen bu canlı, doğadaki ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor.

Akçadağ’da görüntülenen gergedan böceği, hem doğa meraklılarının hem de vatandaşların ilgisini çekerken, uzmanlar bu türün doğal yaşam alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.