Malatya’da kırsal mahallelerde tarımsal üretimin önündeki en büyük engellerden biri olan su kayıpları ve altyapı yetersizliği, sahada yapılan somut hamlelerle çözülüyor. İklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı kırsalda çalışmalarını yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi; Akçadağ, Darende ve Battalgazi ilçelerinde sulama borusu desteği sağladı ve eskiyen sulama kanallarında bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan bu kanal yenileme ve boru döşeme çalışmaları sayesinde, bölgedeki 3 bin dönüm tarım arazisinin su sorunu çözülerek geleceği kurtarıldı.

3 MAHALLEDE ÇİFTÇİLERE BİNLERCE METRELİK SULAMA BORUSU TESLİM EDİLDİ

Suyun toprağa kayıpsız ulaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, çiftçilerin kendi imkanlarıyla çözemediği boru hattı eksikliği giderildi.

Çalışmalar kapsamında ilçe ilçe ve mahalle mahalle teslim edilen sulama borusu miktarları şu şekilde gerçekleşti:

Akçadağ Develi Mahallesi: 3 bin 100 metre sulama borusu

3 bin 100 metre sulama borusu Akçadağ Esenbey Mahallesi (Doğantepe Mevkii): 3 bin 178 metre sulama borusu

3 bin 178 metre sulama borusu Battalgazi Karaköy Mahallesi: Bin 2 metre sulama borusu

8 MAHALLEYE HİZMET VEREN KANALDA 2 YILLIK ONARIM ÇALIŞMASI BİTTİ

İşin en büyük çilesini çeken ve Darende Ilıca Mahallesi ile Akçadağ Esenbey Mahallesi başta olmak üzere toplam 8 mahallenin sulama ihtiyacını karşılayan ana kanalda ise büyük bir onarım operasyonu yapıldı. Sızıntılar nedeniyle suyun tarlalara ulaşmadan boşa akmasına yol açan 8 kilometrelik kanal etap etap tamir edildi.

Yıllardır bekleyen sorunun onarımla çözüldüğünü belirten Akçadağ Esenbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarpkaya süreci şu sözlerle anlattı:

"Bu kanal tam 8 mahalleye hizmet veriyor. Geçen yıl 4 kilometresi, bu yıl da kalan 4 kilometresi onarıldı. Böylece yıllardır bekleyen tüm sorunlar çözüme kavuştu. Sulama olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa ekonomiye katkı sağlanamaz."

"AÇIK KANAL BİTTİ, AYNI ANDA 3-4 BAHÇE BİRDEN SULANIYOR"

Dağıtılan borularla birlikte açık sistemden kapalı sulama sistemine geçilmesinin çiftçiler arasındaki "su sırası" kavgalarını da bitirdiği vurgulandı.

Akçadağ Develi Mahallesi Muhtarı Hanifi Özer, yapılan çalışmanın tarım arazilerine olan etkisini şu şekilde özetledi: "Eskiden suyu havuzda topluyor, çok sınırlı alanı sulayabiliyorduk. Kapalı sisteme geçilmesiyle birlikte aynı anda 3-4 bahçe birden sulanabiliyor. Mahallemize yaklaşık 8 kilometre boru döşendi. Çiftçilerimiz bu hizmetten son derece memnun."

Battalgazi Karaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Öztürk de bu onarım ve boru desteği sayesinde mahallelerindeki yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisinin artık çok daha verimli şekilde sulandığını aktardı.

HEDEF SU TASARRUFU SAĞLAMAK VE EROZYONU ENGELLEMEK

Yapılan saha çalışmalarının teknik amacına değinen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlisi Ebubekir Gür, boşa akan suların göletlerde depolandığını, salma sulama yerine kapalı boru sistemlerini teşvik ettiklerini söyledi. Gür, "Bu sayede hem su tasarrufu sağlıyor hem de toprak erozyonunun önüne geçiyoruz. Sulama birlikleri ve kooperatiflerimize destek verirken, çiftçilerimize eğitim, toprak tahlili ve ilaçlama teknikleri konusunda da destek olmaya devam ediyoruz" diyerek çalışmanın kapsamını belirtti.