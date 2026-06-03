Malatya namaz vakitleri 3 Haziran Çarşamba | “Asr-ı evvel” ve “asr-ı sani” ne demektir?

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Akkoç’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Aslantaş’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmet Özcan’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aynur Uyan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Tatar’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karayiğit’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Toy’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt.

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Bozdoğan’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Çakaş’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında vefat eden ve Çanakpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kaya’nın taziye adresi: Çanakpınar Mahallesi, Hekimhan.

78 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Yün’ün taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.