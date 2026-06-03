Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin aylardır emek verdiği LGS sınav yerlerini resmen ilan etti. Sınava sayılı günler kala, adaylar ve veliler "LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "LGS sınav yerleri nereden sorgulanır?" sorularının yanıtını arıyor.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri elektronik ortamda erişime açıldı. Öğrenciler sınav yerlerini, salon ve sıra numaralarını e-Okul sistemi üzerinden kolayca öğrenebilecekler.

Sınav yeri sorgulama ekranına ulaşmak için https://e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sınav günü adayların sorun yaşamamaları için yanlarında hem fotoğraflı LGS sınav giriş belgesini hem de geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı) bulundurmaları zorunludur.

LGS TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ? LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl LGS takviminde önemli bir değişiklik yapılmıştı. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası maç takvimi ile LGS tarihinin aynı güne denk gelmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ve ailelerin mağdur olmaması adına harekete geçmişti.

Daha önce 14 Haziran olarak belirlenen LGS tarihi, 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

2026 LGS SINAV SAATLERİ VE OTURUM DETAYLARI

13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavın zaman çizelgesi de netleşti. LGS birinci oturumu (sözel alan) Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu (sayısal alan) ise saat 11.30'da başlayacak.

Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.