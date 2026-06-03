Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, 2025 ve 2026 yılları arasındaki hububat fiyatlarını ve girdi maliyetlerini kıyaslayarak çarpıcı veriler paylaştı. Geçen yıl buğdayın tonunun 13 bin 500 TL, arpanın ise 11 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Karaca, bu yıl açıklanan fiyatların çiftçiyi ciddi bir gelir kaybına uğrattığını belirtti.

Karaca, yaşanan ekonomik kaybı şu sözlerle özetledi:

"Son bir yılda mazot ve gübre başta olmak üzere temel girdilere yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldi. Buna karşın ürün fiyatlarındaki artış yüzde 10 ila 12 seviyesinde kaldı. Bu nedenle üretici yaklaşık yüzde 30 oranında gelir kaybına uğradı. Açıklanan fiyatlar çiftçinin emeğini karşılamaktan uzaktır."

ÇİFTÇİYİ VURAN 45 GÜNLÜK VADE KRİZİ

Haberin üreticiyi en çok düşündüren noktalarından biri de TMO'nun ürün bedeli ödemeleri için belirlediği 45 günlük süre oldu. Hasat döneminde çiftçinin yaşadığı nakit sıkıntısına dikkat çeken Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, bu uygulamanın sahada yaratacağı zorlukları şu sözlerle eleştirdi:

"TMO’nun ürün bedellerini 45 gün içinde ödeme kararı çiftçimizi çok ciddi bir sıkıntıya sokacaktır. Üreticimiz bugün en temel ihtiyaç olan biçerdöver ücretini dahi karşılamakta zorlanırken, bu uygulamanın çiftçiyi daha da sıkıntıya sokacağı açıktır. Tarımın masa başında değil tarladaki gerçekler dikkate alınarak yönetilmesi gerekir. Çiftçi kaybederse tarım kaybeder, tarım kaybederse Türkiye kaybeder."

"ÜRETİCİ TARLADAN KÜSERSE TÜM TOPLUM ETKİLENİR"

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk de yaptığı yazılı açıklamada hububat alım fiyatlarının üreticiler arasında ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını doğruladı. Tarımın stratejik bir alan olduğunu ve gıda arz güvenliğinin hafife alınmaması gerektiğini belirten Aslantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, sulama, işçilik ve ekipman maliyetlerinde yaşanan yüksek artışlar üretim maliyetlerini ciddi seviyelere çıkardı. Çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürerek ülkenin gıda arz güvenliğine katkı sağlıyor. Tarım sektörü stratejik bir alandır. Çiftçinin üretimden uzaklaşması yalnızca üreticileri değil tüm toplumu etkileyecektir. Açıklanan fiyatların günümüz ekonomik şartları ve gerçek üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini, destekleme ödemelerinin artırılmasını ve üreticinin gelirini koruyacak ilave tedbirlerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

ZİRAAT ODALARININ TMO'DAN ACİL TALEPLERİ

Her iki oda başkanı da ortak bir duruş sergileyerek çiftçinin üretimde kalabilmesi için şu adımların acilen atılmasını istedi:

Fiyatların Yeniden Gözden Geçirilmesi: Açıklanan hububat alım fiyatlarının günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden revize edilmesi,

Açıklanan hububat alım fiyatlarının günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden revize edilmesi, Desteklerin Artırılması: Üreticinin gelirini koruyacak ilave tedbirlerin ve tarımsal desteklemelerin artırılması,

Üreticinin gelirini koruyacak ilave tedbirlerin ve tarımsal desteklemelerin artırılması, Çiftçinin Korunması: Üreticinin tarladan uzaklaşmasını engelleyecek somut adımların hayata geçirilmesi.

Malatya'daki üreticiler ve ziraat odaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu ortak seslenişe kulak vermesini ve hasat dönemi tamamen başlamadan önce somut bir adım atılmasını bekliyor.