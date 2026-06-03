Malatya Doğanşehir Belediyesi ve Playland iş birliğiyle hayata geçirilen "5. Geleneksel Çocuk Festivali", depremzede çocuklara moral aşılamak amacıyla kapılarını açtı. Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi’nde kurulan ücretsiz dev oyun parkurları, ilçedeki miniklerin yoğun katılımıyla adeta bir şölen alanına dönüştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çocukların psikososyal gelişimine destek olmak ve onlara neşe dolu bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca sürdü. Festival kapsamında alana kurulan dev aktivite alanları, çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşarak doyasıya sosyalleşmelerine imkan tanıdı.

DEV OYUN PARKURLARI MİLLET BAHÇESİ'NDE KURULDU

Festival boyunca çocukların güvenle oynayabileceği şişme oyun parkurları, interaktif yarışma alanları ve eğlence istasyonları aralıksız hizmet verdi. Aileleriyle birlikte Millet Bahçesi'ne akın eden Doğanşehirli minikler, uzun süre hafızalarından silinmeyecek bir hafta sonu geçirdi. İlçe sakinleri, çocuklarına bu zorlu süreçte moral veren Doğanşehir Belediyesi'ne ve Playland yetkililerine teşekkürlerini iletti.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET BAYRAM "ÇOCUKLAR KADAR HEYECANLIYIM"

Etkinlik alanını ziyaret ederek çocukların ve ailelerin coşkusuna ortak olan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, organizasyonun bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Bayram, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız kadar ben de heyecanlıyım. Belediyemiz öncülüğünde ve Playland iş birliğiyle düzenlediğimiz 5. Çocuk Festivali’nde miniklerimiz doyasıya eğlendi, unutulmaz anılar biriktirdi. Katılan ve bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel etkinliklere imza atacağız. Bu anlamlı organizasyona destek olan, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve Playland ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum."

İki gün süren yoğun temponun ardından sona eren festivalin, bölgedeki çocuklara yönelik yapılacak yeni sosyal sorumluluk projelerinin de öncüsü olacağı belirtildi.