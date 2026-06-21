Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında ortaya çıkarılan telekom kablosu hırsızlığı olayında iki şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın kaçmaya çalışması üzerine bölgede çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda yakalanan A.İ.Ö.’nün bulunduğu araçta gerçekleştirilen aramada yaklaşık 70 metre uzunluğunda Türk Telekom’a ait telefon kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.İ.Ö., ifadesinde hırsızlık olayını A.Ö. isimli şahısla birlikte gerçekleştirdiğini beyan etti. Bunun üzerine çalışmalarını genişleten ekipler, olayın diğer şüphelisi A.Ö.’yü de yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.