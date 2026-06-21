Gerek kentsel dönüşüm süreci gerekse deprem sonrası değişen yerleşim alanları nedeniyle Malatya trafiğinde her geçen gün hareketlilik artıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Malatya’da araç dağılımı ne?" sorusu, yayımlanan son resmi verilerle yanıt buldu. Toplam taşıt sayısının 255 bin 905 olarak kayıtlara geçtiği kentte, araç türlerinin dağılım oranları dikkat çekici detaylar barındırıyor.

OTOMOBİL İLK SIRADA AMA TARIM ARAÇLARI ENSESİNDE

Malatya yollarının ve otoparklarının tartışmasız lideri otomobiller oldu. Toplamda 135 bin 147 adet otomobilin bulunduğu kentte, bu rakam genel taşıt yükünün yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak Malatya'nın tarım kenti kimliği, istatistiklere de doğrudan yansımış durumda. Kent genelinde trafiğe kayıtlı 33 bin 396 traktör bulunuyor. Bu veri, Malatya genelinde tarımsal üretimin ve kırsal hareketliliğin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

TİCARİ ARAÇLAR VE MOTOSİKLET YÜKSELİŞTE

Özellikle Yeşilyurt ve Battalgazi gibi büyük ilçelerdeki ticari sirkülasyon ile lojistik ihtiyacı, kamyonet sayılarına yansımış durumda. Malatya'da tam 46 bin 919 kamyonet bulunuyor. Son yıllarda hem ekonomik gerekçeler hem de şehir içi kurye/ulaşım kolaylığı nedeniyle popülerleşen motosikletlerin sayısı ise 25 bin 598'e ulaşarak kamyon ve otobüs gibi büyük araçları geride bıraktı.

İŞTE MALATYA'NIN KALEMİ KALEMİNE ARAÇ DAĞILIM LİSTESİ

Malatya genelindeki toplam araçların türlerine göre resmi dağılımı ve sayısal verileri şu şekilde:

Toplam taşıt sayısı: 255.905

Otomobil: 135.147

Kamyonet: 46.919

Traktör: 33.396

Motosiklet: 25.598

Kamyon: 7.664

Minibüs: 4.434

Otobüs: 1.899

Özel amaçlı taşıt: 848

Genel dağılım oranı (%): 0,7