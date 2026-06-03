Sürecin detaylarına ilişkin en net açıklamalar ise şehrin mülki amirinden geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Busabah Medya ekibine verdiği özel röportajda, geçici barınma sürecinde artık son aşamaya geçildiğini vurgulamıştı. Vatandaşların kalıcı konutlara yerleştirilmesi ve şehrin ihyası için yoğun bir mesai harcandığını belirten Vali Yavuz, konteyner kentlerin tahliyesi için 30 Haziran tarihini işaret etmişti.

Planlamalar doğrultusunda, haziran ayının sonuna kadar tüm konteynerlerin boşaltılması ve alanların toplanması hedefleniyor. Bu hamleyle birlikte, hem hak sahiplerinin kalıcı yuvalarına kavuşma süreci hızlandırılmış olacak hem de şehrin fiziki olarak toparlanması adına dev bir adım atılacak.

30 HAZİRAN İTİBARIYLA O DÖNEM TAMAMEN KAPANMIŞ OLACAK

Depremin izlerini silmek için büyük bir dönüşümün eşiğinde olan Malatya'da, 30 Haziran itibarıyla geçici konaklama dönemi tamamen kapanmış olacak. Konteyner kentlerin kaldırılmasıyla birlikte kent, hem görsel hem de altyapısal anlamda deprem öncesindeki kalıcı düzenine bir adım daha yaklaşacak.