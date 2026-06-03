Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 161, koltuk sayısı ise 253 bin 364 olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde 417'si ilk defa olmak üzere toplam 771 film vizyona girerken; ekonomik ve sosyal etkenlerle sinema seyircisi bir önceki yıla göre yüzde 15,0 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişiye geriledi. Ulusal düzeyde yerli film seyircisi yüzde 18,3, yabancı film seyircisi ise yüzde 10,7 azalış gösterdi.

MALATYA’DA DURUM

Türkiye genelindeki bu ciddi düşüşe rağmen Malatya, sinema kültürüyle dikkat çeken bir performans sergiledi. Kentteki sinema istatistikleri şu şekilde gerçekleşti:

Sinema salonu sayısı: 7

Koltuk sayısı: 987

Gösterilen toplam film: 172 (64 yerli, 108 yabancı)

Toplam seyirci sayısı: 188 bin 786

Malatya'da sinemaya giden vatandaşların tercihi de net oldu. Toplam izleyicinin 107 bin 777'si yerli yapımları tercih ederken, 81 bin 9'u yabancı filmleri izlemeyi seçti.

TÜRKİYE BIRAKIYOR, MALATYA RAĞBET EDİYOR

Sadece 7 salon ve 987 koltuk gibi oldukça sınırlı bir altyapıya sahip olan Malatya, koltuk başına düşen seyirci oranında ve salon doluluğunda ülke ortalamalarına meydan okudu. Türkiye genelinde sinemadan uzaklaşma eğilimi baş gösterirken, Malatya halkı salonları doldurdu.