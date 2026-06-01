Yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, turnuvaya ikinci ön eleme turundan dahil olacak. Siyah-beyazlılar, takımdaki eksiklikleri gidererek ilk resmi mücadeleye güçlü bir kadro ile çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yönetim, takviye yapılacak bölgeleri net bir stratejiyle belirledi.

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER BELLİ OLDU

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz tarihinde oynayacak. Siyah-beyazlı yönetim, bu kritik karşılaşmaya kadar en az 3 yeni oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor. Kulübün öncelik verdiği mevkiler ise stoper, sol bek ve sol kanat hattı olarak öne çıkıyor.

Kadro mühendisliği kapsamında savunmaya liderlik vasfı yüksek bir stoper transfer edilecek. Hücum hattını desteklemek adına sol beke dinamik ve ofansif yönü güçlü bir isim bakılıyor. Sol kanat pozisyonu için ise skor yükünü sırtlayacak üretken bir oyuncu kadroya dahil edilecek.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı kulübün transfer stratejisi, yeni teknik direktörün belirlenmesiyle tamamen resmiyet kazanacak. Yönetim, teknik adam konusunu çok kısa bir süre içinde çözüme kavuşturmayı planlıyor.