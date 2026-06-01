Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı I. Çeyrek Yapı İzin İstatistikleri, hem ülke genelinde hem de deprem bölgesindeki inşaat hareketliliğini gözler önüne serdi. Büyük afetlerin ardından yapısal dönüşümün ve konut üretiminin kesintisiz devam ettiği Malatya, çeyreklik bazda yüksek ruhsat sayılarını koruyarak bölgedeki inşaat hamlesinin öncülerinden biri olmaya devam ediyor.

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde inşaat sektöründe belirgin bir ivmelenme kaydedildi. Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve toplam yüz ölçüm yüzde 26,1 artış gösterdi.

MALATYA’DA DURUM

Bu hareketliliğin yerel yansımasında ise Malatya’nın konut üretimindeki istikrarlı grafiği dikkat çekiyor. Kentte geride bıraktığımız 2025 yılı boyunca dalgalı ancak yoğun bir ruhsatlandırma süreci yürütülmüştü. Malatya'da 2025 yılı I. çeyreğinde 6 bin 924 daireye izin verilirken, II. çeyrekte bu sayı 1.191'e gerilemiş, ancak III. çeyrekte 6 bin 606 ve son çeyrekte (IV. Çeyrek) 7 bin 689 daire ile zirveye ulaşmıştı. Yeni yılın ilk verisi olan 2026 yılı I. çeyreğinde ise Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte Malatya genelinde tam 6 bin 29 daire için yapı belgesi verildi.

Ülke genelindeki yüzde 37’lik daire artış trendine paralel olarak Malatya’da da ilk çeyrekte 6 binin üzerinde daireye izin çıkması, şehirdeki kalıcı konut ve yapı stoğu üretiminin hız kesmediğini kanıtlıyor.

2023’TE ÇAKILMIŞTI

Öte yandan depremin yıktığı 2023 yılında şehirde inşaat sektörü tam anlamıyla çakılmış; çeyreklik bazda ruhsat verilen daire sayıları sırasıyla 369, 431 ve 857 gibi sembolik rakamlara kadar gerilemişti. Yılın son çeyreğinde ancak 2.326 seviyesine ulaşılarak yavaş bir toparlanma sinyali verilmişti.