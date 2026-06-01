Malatya, ezber bozan bir çevre hamlesiyle bugüne kadar "atık" gözüyle bakılan kirli sular değerlenecek. Yıllarca doğaya bırakılan atık sularını tamamen kontrol altına alacak dev altyapı projelerinde geri sayım başladı. Şehirde artık çevre kirliliği değil, atık sudan elde edilen ekonomik kazanç konuşulacak.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNUNA BU PROJELERLE NEŞTER VURULACAK

Projenin merkez üssü olan Duranlar’daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde inşaatın sonuna gelindi. Bölgenin bu en büyük tesisinde arıtılacak sular, nehirleri kirletmek yerine borularla doğrudan tarım arazilerine taşınacak. Çevre devrimi bununla da sınırlı kalmıyor; Eskimalatya’daki ikinci arıtma tesisi için onay çıktı, Organize Sanayi Bölgesi’nin kimyasal atıklarını temizleyecek özel sistem için düğmeye basıldı ve kentin çöp sorununun çözümü için Kapıkaya’da ihale süreci başlatıldı.

Tüm bu yatırımlar tamamlandığında Malatya’da arıtılmadan doğaya salınan tek bir damla kirli su bile kalmayacak. Hem akarsular ve topraklar kirlenmekten kurtulacak hem de kuraklık tehdidi altındaki üreticiye devasa bir sulama kaynağı sunulacak. Atığı kazanca dönüştüren bu sistemle Malatya, bölgenin en temiz ve en dirençli şehri olmaya aday.