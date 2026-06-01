Yeni düzenlemeye göre, kazalarda oluşan araç hasarları artık doğrudan sigorta şirketleri üzerinden daha merkezi bir sistemle değerlendirilecek. Hasar talepleri sigorta şirketine iletilecek ve eksper atamaları tamamen merkezi sistem üzerinden yapılacak. Vatandaşlar veya sigorta şirketleri “şu eksper gelsin” şeklinde seçim yapamayacak.

Özellikle dikkat çeken bir diğer değişiklik ise hasar tutarı sınırı oldu. Araçta oluşan maddi zarar 30 bin TL’yi aşıyorsa, eksper atanması zorunlu olacak. Bu durumda hem hasar tespiti hem de araç değer kaybı hesaplaması yetkili eksper tarafından yapılacak.

Yeni sistemle birlikte hem sürecin hızlanması hem de daha objektif hasar değerlendirmesi yapılması hedefleniyor. Malatya’da sürücüler için önemli bir değişiklik olan bu uygulama, sigorta işlemlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.