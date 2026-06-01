Malatya'nın tarihi ve kültürel kalbi Battalgazi ilçesinde, geçmişin izlerini geleceğe taşımak adına dev bir restorasyon seferberliği başlatıldı. Şehrin en önemli sembollerinden biri olan tarihi 40 Kardeşler Mezarlığı, aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılıyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, alanda geniş çaplı incelemelerde bulunarak yürütülecek projelerin startını verdi. Ziyaretçiler için daha erişilebilir hale getirilmesi planlanan tarihi alanda, mezar taşlarının korunması için hassas bir çalışma yürütülecek.

40 KARDEŞLER MEZARLIĞI'NDA NELER YAPILACAK?

Battalgazi ilçesindeki saha ziyaretine Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra; Vali Yardımcısı Bilal Basrı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba katıldı.

Alanın mevcut durumu hakkında yetkililerden brifing alan Vali Yavuz, mezarlıkta korunması gereken tarihi ve kültürel değerlerin titizlikle muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti. Proje kapsamında şu adımların atılması planlanıyor:

Tarihi Mezar Taşlarının Korunması: Zamana ve doğa şartlarına karşı yıpranan tarihi mezar taşları uzman ekiplerce bakıma alınacak.

Zamana ve doğa şartlarına karşı yıpranan tarihi mezar taşları uzman ekiplerce bakıma alınacak. Aslına Uygun Restorasyon: Alanın tarihi dokusuna zarar vermeden, tamamen orijinal yapı korunarak restorasyon gerçekleştirilecek.

Alanın tarihi dokusuna zarar vermeden, tamamen orijinal yapı korunarak restorasyon gerçekleştirilecek. Çevre Düzenlemesi ve Erişilebilirlik: Mezarlık alanı, hem kültürel mirasın korunması hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha rahat ziyaret edebilmesi için düzenli ve erişilebilir hale getirilecek.

Vali Seddar Yavuz: "Tarihi mekânlar yalnızca geçmişin izlerini taşıyan yapılar değil, aynı zamanda toplumun ortak hafızasını yansıtan önemli değerlerdir. Bu tür alanların korunması kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşların da ortak sorumluluğudur."

SIRA TARİHİ ULU CAMİ VE ŞAHABBİYYE-İ KÜBRA MEDRESESİ'NDE

Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, 40 Kardeşler Mezarlığı’ndaki incelemelerin ardından rotayı Malatya'nın inanç ve tarih turizmi açısından iki dev sembolüne çevirdi.

Restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam eden Tarihi Ulu Cami ve Şahabbiyye-i Kübra Medresesi’ni ziyaret eden heyet, yapım süreci hakkında şantiye yetkililerinden ve mühendislerden detaylı bilgiler aldı. Kurumlar arası iş birliği vurgusu yapan Vali Yavuz, asırlık bu yapıların en kısa sürede küllerinden doğarak yeniden Malatya turizmine kazandırılacağını müjdeledi.