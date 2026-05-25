Malatya Battalgazi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sadece belirli dönemlerde değil, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz süren yardım faaliyetleri kapsamında binlerce haneye ulaşıldı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle Ramazan ayında yapılan yardımların bütçesi yaklaşık 30 milyon lirayı bularak rekor bir seviyeye ulaştı.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ YARDIMLARI NELERİ KAPSIYOR?

Belediye, hayırsever vatandaşların da büyük katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temel gereksinimlerini A'dan Z'ye karşılıyor. İşte sağlanan çok yönlü desteklerin listesi:

Temel İhtiyaç Destekleri: Gıda kolisi, market kartı, hijyen malzemesi ve kıyafet yardımı.

Barınma ve Isınma Yardımları: Yakacak (kömür/odun) desteği ve ev eşyası yardımı.

Eğitim Desteği: Okul çağındaki çocuklara yönelik kırtasiye ve eğitim malzemeleri.

Sağlık ve Medikal Destekler: Hasta bezi ve ihtiyaç duyulan medikal malzemeler.

Bebek ve Anne Destekleri: Yeni doğan bebekler için bebek bezi, mama ve özel yeni doğan setleri.

Yapılan tüm yardımlar, vatandaşların rencide edilmeyeceği şekilde planlı ve gizlilik esasına uygun olarak hanelere ulaştırılıyor.

"SOSYAL YARDIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti. Desteklerin sadece belirli aylar ya da günlerle sınırlı kalmayacağının altını çizen Başkan Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda, her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlçemizdeki dayanışma ruhunu güçlendiren bu sosyal yardımlar, hayırseverlerimizin de büyük katkılarıyla çığ gibi büyüyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, bu yardımları daha da artırarak tek bir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı dahi yalnız bırakmamayı hedefliyoruz."

İlçe genelindeki sosyal yardımların önümüzdeki dönemde de çeşitlendirilerek ve bütçesi artırılarak devam etmesi planlanıyor.