Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Vali Yavuz'un davetine neden hemen icabet edemeyeceğini ilk kez açıkladı. Görür, geçirdiği kritik ameliyatı işaret ederek açık kapı bıraktı.

"OYUNUZU DEPREM DİRENCİNE GÖRE VERİN"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge-Söğütlü merkezli sarsıntının ardından sosyal medya hesabından Malatyalılara seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Malatya, Pütürge-Söğütlü’de 4,0’lük deprem oldu. Deprem DAF’a paralel fay zonu içerisinde. Deprem dirençli Malatya çalışmaları şart. Bu eninde sonunda lazım. Bunu Hükümet’ten isteyin Malatyalılar. Oyunuzu ona göre kullanın. Geçmiş olsun.”

VALİ SEDDAR YAVUZ RAKAMLARLA DEVREYE GİRDİ VE DAVET ETTİ

Naci Görür’ün bu çıkışına, kentin hakkını savunmasıyla takdir toplayan Malatya Valisi Seddar Yavuz’dan anında yanıt geldi. Devletin sahada yürüttüğü dönüşümü rakamlarla ortaya koyan Vali Yavuz,

“Kıymetli Hocam, Malatya’da 6 Şubat Depremleri sonrasında afete dirençli bir şehir kurmak için her türlü imar ve inşa faaliyetinin yapıldığını ifade etmek isterim 104 bini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından direk olarak, 20 bini aşan yerinde dönüşüme ekonomik destek sağlamak suretiyle toplam 124.000 bağımsız bölüm inşa edildi. Yaptığımız çalışmaları yerinde görmek üzere sizi şehrimize davet ediyorum” Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda tekelleşme iddiası! İçeriği Görüntüle

ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR BUSABAH MEDYA’YA KONUŞTU

Vali Seddar Yavuz’un bu yapıcı ve net davetinin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür, merak edilen soruya Busabah Medya aracılığıyla yanıt verdi. Ciddi bir sağlık sürecinden geçtiğini belirten Görür, yolculuk yapmasının doktorlar tarafından sınırlandığını ifade etti:

“Ben kalp ameliyatı oldum. Doktorlar dinlenmemi tavsiye ediyor. Öyle uzak yerlere gitmememi söylüyor. Böyle bir durum var. Yani gelmem çok zor olur. Ama Vali beyle de bir konuşalım. Bakarsın durumu idare ederiz.”