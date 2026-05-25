6 Şubat depremlerinin ardından küllerinden doğan Malatya'da, umut veren bir başarı hikayesi yazılıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Meslek Yüksekokulu, hem yıllık yarım milyonluk dev süs bitkisi üretimiyle hem de çevreye duyarlı geri dönüşüm hamlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Depremde yıkılan binalardan elde edilen malzemeleri çöpe atmak yerine ekonomiye kazandıran üniversite, bu malzemelerle 400 metrekarelik yepyeni bir sera kurmayı başardı.

ENKAZ MALZEMELERİ ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ

Yürütülen örnek faaliyetler hakkında önemli açıklamalarda bulunan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, eğitimde sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. Deprem sonrası yıkılan binalardan çıkan cam ve çeşitli inşaat malzemelerini yeniden değerlendirdiklerini belirten Rektör Bentli, şöyle konuştu:

"Hem yeniden kullanım hem kaynakların verimli değerlendirilmesi hem de sürdürülebilir üretim anlayışını benimsiyoruz. Depremin izlerini taşıyan malzemeleri, yeşeren umutlara ve üretime dönüştürdük."

YILDA 500 BİN SÜS BİTKİSİ: BELEDİYELER SIRAYA GİRDİ

Battalgazi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 8 programdan 5'inin doğrudan tarımla ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bentli, dijital tarım ve akıllı sera teknolojileri gibi yenilikçi bölümlerle geleceğin tarım uzmanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında üretimin her geçen yıl katlandığını belirten Bentli, şu bilgileri paylaştı:

Geniş Üretim Yelpazesi: Başta kadife çiçeği, menekşe ve süs lahanası olmak üzere çok sayıda mevsimlik çiçek ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriliyor.

Yoğun Talep: Geçen yıl üretilen 500 bin adet süs bitkisi başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve özel sektörden yoğun talep gördü.

Dev Üretim Alanı: Üniversite bünyesinde 2 bin 600 metrekare kapalı sera, bin metrekare gölgeleme ve 37 bin metrekare açık üretim alanı bulunuyor. Ayrıca açık alanda başlatılan 30 bin metrekarelik rulo çim üretimi de hız kesmeden devam ediyor.

Hem öğrencilerin uygulamalı eğitim almasını sağlayan hem de üniversitenin döner sermayesine ciddi bir katkı sunan bu dev proje, Malatya’nın yerel kalkınmasında da önemli bir rol oynuyor.