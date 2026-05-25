Malatya’nın gözbebeği ilçelerinden Darende’de, hem yerel ekonomiyi canlandıracak hem de kadın istihdamını destekleyecek dev bir projenin sonuna gelindi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni’nde hayata geçirilen "Kadın Üretimine Yönelik Proje" alanında incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yürüttüğü son hazırlıkları yerinde denetleyen Başkan Bozkurt, projenin ilçenin çehresini değiştireceğini vurguladı.

"BAYRAM SONRASI AÇILIYOR"

Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, hazırlıkların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Projenin kapılarını açacağı tarihi de paylaşan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih, üretim ve turizmi tek bir çatıda buluşturuyoruz. Kadınlarımızın el emeğini üretime dönüştürecek bu özel projeyi bayram sonrası vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatına çok ciddi bir katma değer sunacağız."

TARİH VE TURİZM KADIN EMEĞİYLE CANLANACAK

Restorasyonu tamamlanan ve ilçenin en önemli simgelerinden biri olan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, bu proje sayesinde sadece bir turizm noktası olmakla kalmayacak; aynı zamanda Darende’nin üreten kadınlarının merkezi haline gelecek.