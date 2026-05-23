Türkiye’nin kayısı ambarı Malatya’da üreticileri kahreden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı ve Yenipınar mahallelerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, tam meyve bağlama (çağla) döneminde olan kayısı bahçelerinde adeta yıkıma neden oldu.

Darende ve çevresinde aniden bastıran ve kısa süreli olmasına rağmen çok yoğun gerçekleşen dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, toprağın adeta kış aylarındaki gibi beyaz bir örtüyle kaplandığı görüldü. Tam da hassas çağla döneminde olan kayısı ağaçları, dolunun şiddetine dayanamadı. Şiddetli darbe alan meyveler toprağa dökülürken, ağaçların yeni filizlenen çiçek ve sürgünleri de ciddi zarar gördü.

"SADECE 10 DAKİKA YETTİ"

Yenipınar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun yarattığı tahribat, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serildi.

AĞAÇTA KALANLAR DA KURTULAMADI: CİDDİ VERİM KAYBI KAPIDA

Günün ağarmasıyla birlikte bahçelerine koşan üreticiler gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yapılan ilk incelemelerde:

Kayısı çağlalarının büyük bir kısmının dalından koptuğu,

Ağaçta kalmayı başaran meyvelerin ise dolu darbeleri nedeniyle ağır yaralar aldığı,

Yaralanan meyvelerin pazar değerini kaybedeceği belirlendi.

Yerel üreticiler, bu yılki hasatta çok ciddi bir verim kaybı beklediklerini belirterek, yetkililerden hasar tespiti ve destek talep ediyor. Bölgede tarım ilçe müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içinde hasar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor.