Geçmiş senelerde sadece yangın söndürme tüpü, üçgen reflektör ve sargı bezli ilk yardım paketi taşımak sürücüleri yasal sorumluluktan kurtarıyordu. Artık bu malzemelerin yanına kapsamlı bir donanım çantası eklemek kanuni bir zorunluluğa dönüştü. Malatya'nın zorlu iklim ve yol şartlarında güvenle seyahat edebilmek için bu kurallara harfiyen uyulması gerekiyor.

1.246 liralık fatura ve ağır kusur yaptırımı

Emniyet ve jandarma birimlerinin şehir girişlerinde ve ilçeler arası yollarda yapacağı rutin durdurmalarda bagaj içi ekipmanlar mercek altına alınacak. Yasaya göre araçta; yedek far veya sinyal ampulleri, araç çekme halatı, lastik onarım kiti veya klasik stepne, kriko ve bijon anahtarının kesinlikle yer alması şart. Ayrıca pense ve tornavida gibi el aletleri de listeye dâhil edildi. Bu materyalleri yanında taşımayan sürücüleri anında 1.246 liralık bir ceza tutanağı bekliyor. Yaptırımlar sadece yoldaki polis denetimleriyle sınırlı kalmıyor. Malatya sınırlarındaki periyodik araç muayene istasyonlarında bu donanımlar tek tek sorgulanacak. Malzemesi eksik çıkan araçlar sisteme ağır kusurlu olarak kaydedilip muayeneden bırakılacak ve trafiğe çıkışlarına müsaade edilmeyecek.

Yangına karşı tornavida önlemi

Otomotiv güvenliği uzmanları, yolculuk hazırlığı yapan vatandaşları sert bir dille uyarıyor. Sadece mazot veya benzin ibresine bakarak kontağı çevirmek artık güvenli kabul edilmiyor. Özellikle yaz aylarında aşırı ısınmaya bağlı araç yangınları sık görülüyor. Kaput altında duman tüttüğü anda elektrik tesisatını kesmek için akü kutup başlarını yerinden sökmek gerekiyor. Bu esnada bagajda bulunan bir tornavida veya pense, aracın saniyeler içinde yanıp kül olmasını engelliyor. Sistem arızası yaşayıp kilitlenen kapılara karşı camı patlatmak için de bu aletler büyük önem taşıyor.