CHP tabanında adeta deprem etkisi yaratan operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: MALATYA’DA KRİTİK GÖZALTI

Delegelerin iradesine yönelik maddi ve siyasi müdahale iddialarını inceleyen mali polis, 7 farklı ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun gerçekleştirildiği iller şunlar oldu:

İstanbul (Merkez),

Ankara,

İzmir,

Şanlıurfa,

Kahramanmaraş,

Kilis,

Malatya

Yapılan planlı baskınlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

OKLAR VELİ AĞBABA’YA MI DÖNECEK?

Operasyonun Malatya ayağında gözaltına alınan isim ise tüm dikkatleri üzerine çekti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın uzun yıllardır şoförlüğünü yapan ve Ağbaba’ya en yakın isimlerden biri olarak bilinen Gaffar Çiçek, Malatya’da gözaltına alındı.

Siyasi kulisleri hareketlendiren iddialara göre Gaffar Çiçek, Veli Ağbaba’nın tüm kayıt dışı finansal ilişkilerini yürüten ve özellikle belediyelerden temin edildiği öne sürülen paraların akıbetini bilen, Ağbaba'nın "kara kutusu" konumunda yer alıyor.

SUÇLAMALAR AĞIR

Gözaltına alınan 13 şüphelinin Emniyet’teki sorgusu devam ederken, yöneltilen suçlamaların ağırlığı CHP koridorlarında şok etkisi yarattı. Şüphelilerin;

Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet,

Rüşvet,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)

suçlarından hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, kayıt dışı para trafiğinin hangi belediyelere ve siyasi figürlere uzanacağı ise merak konusu oldu.