Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
AHMET EKEN ECZANESİ
Adres: Akpınar Çevreyolu Girişi (Eski Akkoza Otel Yanı, Ömer Efendi Tatlıcı Karşısı) Battalgazi
Telefon: 0507 484 53 73
SEVGİ ECZANESİ
Adres: İzzetiye Mah. Mücelli Cad. No:6/B (Valilik Yanı Yeşil Sinema Karşısı) Battalgazi
Telefon: 5427 265 84 4
SELÇUK ECZANESİ
Adres: Fahri Kayahan - Mıhlıdut Cad. No:3/C - Şampiyon Kokoreç Karşısı Yeşilyurt
Telefon: 0422 503 82 45
TARÇIN ECZANESİ
Adres: Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Arkası Ergenekon Köprüsü Bitimi Yeşilyurt
Telefon: 0422 336 46 56
ARI ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı
Telefon: 0534 686 37 03
Malatya’da nöbetçi eczanelerin vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.