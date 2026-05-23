Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji raporunda yağış anında dolu hadisesinin de görülebileceği belirtilirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ifade edilirken, rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 18 derece
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 21 derece
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 15 derece
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 16 derece
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 22 derece
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 19 derece
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 23 derece
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 17 derece
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 21 derece
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 18 derece
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece.