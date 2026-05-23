Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji raporunda yağış anında dolu hadisesinin de görülebileceği belirtilirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ifade edilirken, rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 18 derece

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 21 derece

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 15 derece

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 16 derece

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 22 derece

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 19 derece

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 23 derece

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 17 derece

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 21 derece

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 18 derece

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli): 20 derece.