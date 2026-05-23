Türkiye genelinde gece boyunca ve sabah saatlerinde çok sayıda deprem meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre Malatya’da da art arda sarsıntılar kaydedildi. Özellikle Doğanşehir ve Akçadağ merkezli depremler bölge halkının dikkatini çekerken, vatandaşlar “Malatya’da deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün sabah saat 06:06’da merkez üssü Topraktepe-Doğanşehir olan 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 22 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından saat 05:16’da ise Akçadağ’ın Harunuşağı Mahallesi’nde 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Gece boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde de çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi. İşte 23 Mayıs 2026 gecesi saat 00.58’den sabah saatlerine kadar yaşanan son depremler listesi…

23 MAYIS 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

KAHRAMANMARAŞ (Yantepe - Göksun): Saat 00:58 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.3 km

KAHRAMANMARAŞ (Akgümüş - Andırın): Saat 00:58 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Şahinkaya - Sındırgı): Saat 01:33 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 13.4 km

ANKARA (Hırkatepe - Beypazarı): Saat 01:36 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 7.9 km

BALIKESİR (Alacaatlı - Sındırgı): Saat 01:49 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 18.8 km

EGE DENİZİ (Gülpınar Açıkları - Çanakkale): Saat 01:55 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 14.9 km

KAHRAMANMARAŞ (Akgümüş - Andırın): Saat 02:06 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 7.6 km

ÇANAKKALE (Çamköy - Ayvacık): Saat 02:09 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 14.3 km

AKDENİZ: Saat 02:15 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 31.0 km

KÜTAHYA (Naşa - Simav): Saat 02:20 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 11.0 km

EGE DENİZİ (Gülpınar Açıkları - Çanakkale): Saat 02:28 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 8.8 km

ÇANAKKALE (Tuzla - Ayvacık): Saat 02:34 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 10.3 km

SİVAS (Sularbaşı - Gürün): Saat 02:43 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.0 km

KAHRAMANMARAŞ (Gücüksu - Göksun): Saat 02:53 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 8.5 km

MUĞLA (Yaraş): Saat 03:16 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 12.6 km

ELAZIĞ (Koçkale): Saat 03:23 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.4 km

MARMARA DENİZİ: Saat 03:37 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 3.4 km

EGE DENİZİ: Saat 03:46 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 6.0 km

EGE DENİZİ: Saat 03:49 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 9.0 km

ELAZIĞ (Gezin - Maden): Saat 03:57 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 7.7 km

KONYA (Çatören - Akören): Saat 04:08 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 4.9 km

KIRŞEHİR (Külhüyük - Boztepe): Saat 04:14 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.8 km

MANİSA (Karacakaş - Soma): Saat 04:34 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.9 km

KÜTAHYA (Değirmenköy - Gediz): Saat 04:45 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 8.5 km

MANİSA (Horzumsazdere - Alaşehir): Saat 04:50 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 18.5 km

BALIKESİR (Bayraklı - Sındırgı): Saat 04:59 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 13.3 km

DENİZLİ (Karabayır - Çameli): Saat 05:06 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 14.9 km

MALATYA (Harunuşağı - Akçadağ): Saat 05:16 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 12.8 km

BURDUR (Elmalıyurt - Gölhisar): Saat 05:17 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 4.6 km

KÜTAHYA (Efir - Simav): Saat 05:24 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 5.0 km

KONYA (Coğurlu - Tuzlukçu): Saat 05:29 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.4 km

MUĞLA (Karacam - Köyceğiz): Saat 06:01 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.8 km

MALATYA (Topraktepe - Doğanşehir): Saat 06:06 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 22.0 km

KÜTAHYA (Değirmenköy - Gediz): Saat 06:46 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 10.6 km

Uzmanlar, Malatya ve çevresinde yaşanan küçük ölçekli depremlerin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunmasından kaynaklandığını belirtirken, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.