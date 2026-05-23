Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “Yürütme ve İdare Bölümü” kapsamında çeşitli yönetmelik, tebliğ ve kurul kararları yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikler arasında enerji piyasalarında şeffaflığın artırılmasına yönelik önemli bir değişiklik yer aldı. “Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile piyasa denetim süreçlerinde yeni düzenlemelere gidildi.

Üniversitelerle ilgili bölümde ise Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ilişkin yönetmelik yayımlandı. Ayrıca üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Tebliğler bölümünde ise milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler dikkat çekti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2026/9)” da Resmi Gazete’de yer aldı.

Enerji sektörüne ilişkin olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan 21 Mayıs 2026 tarihli ve 14608 ila 14613 sayılı kurul kararları yayımlandı.

İlan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanlarının yanı sıra çeşitli resmi ilanlar yer aldı. Ayrıca Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de kamuoyuna duyuruldu.