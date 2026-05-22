Resmî prosedürlerin tamamlanmasının ardından yayımlanan karar ile Ali Laloğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Daha önce de kentte kritik dönemlerde görev yapan Laloğlu’nun geri dönüşü, şehirdeki yapılaşma ve altyapı projelerinde tecrübenin devreye girmesi olarak yorumlandı.

ALİ LALOĞLU KİMDİR? İŞTE ÖZGEÇMİŞİ VE KARİYERİ

Erzurum kökenli olan ve inşaat mühendisliği altyapısıyla öne çıkan Ali Laloğlu’nun özgeçmişi şu şekilde:

Eğitim Hayatı: 1968 yılında Erzurum’un Çat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1992 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kamuda İlk Yılları: Memuriyet hayatına 1997 yılında Erzurum’da sınıf öğretmeni olarak başladı. 2001 yılında mülga Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) İnşaat Mühendisi olarak naklen geçiş yaptı.

Şube Müdürlüğü ve Sendikal Çalışmalar: 2001-2012 yılları arasında Yapım Şube Müdürlüğü’nde Kontrol Mühendisi olarak sahada görev aldı. Aynı zamanda Bayındır Memur-Sen’in Kurucu Başkanlığı görevini üstlendi. 2012-2014 yılları arasında ise Yapım Şube Müdürü olarak hizmet verdi.

İl Müdür Yardımcılığı ve Erzurum Dönemi: 2014’te vekaleten, 2015’te ise asaleten Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı oldu. 2020-2022 yılları arasında Erzurum İl Müdürü olarak görev yaptı.

MALATYA’YI YAKINDAN TANIYOR: ÜÇÜNCÜ KEZ DÖNÜŞ

Ali Laloğlu’nun mesleki kariyerinde Malatya ve diğer doğu illeri önemli bir yer tutuyor. Deneyimli bürokratın sonraki süreçte üstlendiği görevler sırasıyla şöyle şekillendi:

2022 (Malatya Dönemi): 2022 yılının başında Bakanlık Oluru ve ardından haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak asaleten atandı.

2023 (Artvin ve Erzurum): Mart 2023’te Artvin’e, aynı yılın kasım ayında ise memleketi Erzurum’a İl Müdürü olarak görevlendirildi.

2026 (Yeniden Malatya): Yapılan son üst düzey görevlendirme ile birlikte Ali Laloğlu, edindiği saha tecrübelerini aktarmak ve yürütülen projeleri koordine etmek üzere yeniden Malatya İl Müdürü oldu.

Evli ve iki çocuk babasıdır.