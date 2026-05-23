Osmanlı İmparatorluğu'nda Kurban Bayramı, sadece dini bir vecibenin yerine getirilmesi değil, toplumsal birlik ve beraberliğin en üst seviyeye ulaştığı görkemli bir dayanışma şöleniydi. Saray protokolünden sokaktaki vatandaşa kadar herkesin dahil olduğu bu gelenekler, dönemin adalet ve yardımlaşma anlayışını gözler önüne seriyor.

Osmanlı’da bayram hazırlıkları aylar öncesinden başlardı. Özellikle saray için özel olarak yetiştirilen, özenle bakılan kurbanlıklar bulunurdu. Bayram sabahı kılınan namazın ardından bayramlaşma töreni (muayede) yapılır ve kurban ibadetine geçilirdi.

Geleneklere göre ilk kurbanı bizzat padişah kendi elleriyle keserdi. Padişahın kurbanından sonra, saray görevlileri diğer kurbanlıkların kesimini gerçekleştirirdi.

ETLER KİMLERE DAĞITILIRDI?

Sarayda kesilen kurbanların etleri lüks sofralara değil, doğrudan halka ulaşırdı. Kesilen kurbanlıkların etleri titizlikle pay edilir ve şu noktalara dağıtılırdı:

İmarethaneler (Aşevleri)

Medreseler (Öğrenciler)

Yetimhaneler ve dul kadınlar

İhtiyaç sahibi fakir aileler

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEZDİ: "SADAKA TAŞI" GELENEĞİ

Osmanlı’nın bayramlarda ve sosyal hayatta uyguladığı en asil yardımlaşma yöntemlerinden biri de kökeni Selçuklu Devleti’ne kadar uzanan ‘Sadaka Taşı’ geleneğiydi.

Cami avlularında veya sokak köşelerinde bulunan bu taşlar, Osmanlı insanının naifliğini özetliyordu. Durumu iyi olanlar sadakalarını ya da yardımlarını bu taşın üzerindeki oyuğa bırakır, ihtiyacı olanlar ise sadece ihtiyacı kadarını oradan alırdı. Bu muazzam sistem sayesinde veren el, alan eli kesinlikle görmez, yoksulun gururu asla incitilmezdi.

DEVLET MEMURLARINA İKRAMİYE, HALKA LOKUM VE HELVA

Kurban Bayramı Osmanlı’da tam anlamıyla bir refah dönemi yaratırdı. Bayram öncesinde devlet görevlilerine ve memurlara bayram ikramiyeleri dağıtılarak hanelerin neşeyle bayrama girmesi sağlanırdı.

Bayram günü ise büyük camilerin önlerinde, meydanlarda devlet eliyle halka; şeker, helva, lokum gibi ikramlar sunulurdu.

Osmanlı, bayramı sadece bir tatil veya ibadet olarak değil; zengin ile fakir arasındaki köprülerin kurulduğu, toplumsal barışın mühürlendiği kutsal bir dönem olarak yaşardı.