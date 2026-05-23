Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinde yaşanan adli ve disiplin soruşturması iddiaları ile Malatya yerelindeki rüşvet söylentileri, siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpekşenay ve Malatya'da yakından tanınan Gaffar Çiçek gibi isimlerin adının karıştığı iddiaların ardından, en çarpıcı çıkış Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’den geldi. Busabah Medya’ya çok özel ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Göçer, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kamuoyundaki iddialara karşı milletvekili zırhının arkasına saklanmaması gerektiğini vurgulayarak tarihi bir çağrıda bulundu.

"ADİL DAVRANMAZSANIZ PARTİ BELLİ BİR GRUBUN ELİNE GEÇER"

Parti içindeki kutuplaşmayı ve ihraç süreçlerindeki çifte standartları sert bir dille eleştiren Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, geçmişte kendisinin de haksızlığa uğradığını hatırlattı. Başkan Göçer, parti içi adaletin önemine dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birleştirici olmazsanız, parti içinde toparlayıcı olmazsanız ve kutuplaştırma yapılırsa netice böyle olur. Biz herhangi bir rüşvet veya irtikapla yargılanmadığımız halde haksız yere bizi ihraç ettiler. Bizi seven insanlarda ister istemez bir gönül kırıklığı oluşuyor. Ama suç işleyenler, havlularla yakalananlar hakkında bu süreçler zamanında işletilmediği zaman adil olamazsınız. Adil davranmazsanız elbette ki parti küçülür ve belli bir grubun eline geçer."

"VELİ AĞBABA'NIN YERİNDE OLSAM DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTERDİM"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın iddialar karşısında sarf ettiği "Kanıtlarlarsa kendimi Malatya Meydanı’nda asarım" şeklindeki çıkışını değerlendiren Göçer, siyasetçilerin meydan okumak yerine hukuka sığınması gerektiğini söyledi.

Ağbaba'nın suçsuz olduğuna inanmak istediğini belirten Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, adeta Malatya siyasetinin yönünü değiştirecek şu açıklamalarda bulundu:

"Ben şahsen Sayın vekilin yerinde olsam, dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ederdim. Yargılanıp, aklanıp, güçlü bir şekilde tekrar partime gelirdim. Söyledikleriyle iddialı konuşuyor, ben de suça bulaşmadığını düşünüyorum. Ama partiye zarar vermemesi için bence dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmeli. Yargılandıktan sonra daha güçlü bir şekilde hepimiz yanında oluruz, el üstünde tutulur. Ancak bu iddialar karşısında sessiz kalmak veya hiçbir şey yapmamak hem kendisine zarar verir hem de partiye zarar verir."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ SURETLE ARINMALIDIR"

Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetimin 1600-1700 kişiye yakın üye ihracı gerçekleştirdiğine değinen Göçer, partinin acilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Halil İbrahim Sofrası" olarak nitelendirdiği birleştirici zemine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Göçer,

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü şu an il binalarının önünde toplanan azınlıktan ibaret değildir. Baba ocağına herkes sahip çıkacak. Suça bulaşmış insanlar varsa bunlar da yargı önünde hesabını verecektir. CHP suretle arınıp iktidara yürüyecektir. Bugün partiye sahip çıkma günüdür, ayrışma günü değildir"

diyerek sözlerini noktaladı.