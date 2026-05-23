Malatya’da sağanak yağışların ardından Orduzu Pınarbaşı'na gidenler gözlerine inanamadı. Şehrin en popüler mesire alanındaki o bilindik manzara bir gecede tamamen değişti; taşan gölet suları yürüyüş yollarını yutunca ortaya görenleri hayrete düşüren sıra dışı bir tablo çıktı.

Kısa sürede su seviyesi kritik sınırı aşan gölet, çevreye taşmaya başladı. Mesire alanında bulunan ve her gün yüzlerce vatandaşın yürüyüş yaptığı yollar, kamelyalar ve yeşil alanlar tamamen su altında kaldı. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinlerinde şaşkınlık ve tedirginlik yarattı.

Piknik yapmak için alana gelen vatandaşlar, göletin daha önce hiç bu kadar yükselmediğini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

