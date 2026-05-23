Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) büyük tartışmalara sahne olan 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik hukuki süreç devam ediyor. Kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Gaffar Çiçek'in sorgusu ve ifade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin bitmesinin ardından Çiçek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE DİKKAT ÇEKEN BEKLEYİŞ

Gaffar Çiçek'in adliyeye getirilmesinin ardından CHP Malatya cephesinde de hareketlilik başladı. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindeki çok sayıda partilinin, adliye binası önündeki bekleyişi sürüyor.

Soruşturmanın seyrine ve Gaffar Çiçek’in adliyedeki ifade sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor.