Beyaz Saray ve Orta Doğu hattında tansiyon dünyayı alarma geçirecek seviyeye ulaştı. ABD ile İran arasında askeri haraketlilik iddiaları Washington kulislerini hareketlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan küresel gündeme bomba gibi düşen bir son dakika hamlesi geldi. Trump, hafta sonu için planlanan New Jersey programını tamamen iptal ederek Beyaz Saray'da kalma kararı aldı. Bu hamlenin en dikkat çeken yönü ise Başkan'ın ailevi planlarını da vurması oldu; Trump, büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın Bahamalar’daki düğününe gitmeyeceğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden resmi bir açıklama yapan Donald Trump, "hükümetle ilgili acil koşullar" nedeniyle düğün törenine katılamayacağını belirtti. Dünyanın gözünü çevirdiği bu iptal kararı hakkında konuşan Trump, "Bu kritik ve önemli dönemde Washington'da, Beyaz Saray'da kalmamın ülke güvenliği açısından gerekli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD BASINI DUYURDU İRAN’A YENİ SALDIRI MASADA

Yaşanan bu olağanüstü program değişikliği, ABD merkezli dev medya kuruluşları CBS News, New York Post ve Fox News'un "Pentagon ve Beyaz Saray İran’a yönelik yeni askeri operasyon seçeneklerini değerlendiriyor" haberlerinin hemen ardından geldi.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, ABD ordusu hafta sonu İran’a yönelik kapsamlı bir hava harekatı düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Trump’ın, en yakın askeri danışmanları, ulusal güvenlik kurmayları ve generallerle Beyaz Saray’da bir "Savaş Masası" kurduğu, masadaki son planları incelediği ancak henüz nihai vur emrini vermediği belirtiliyor.

İRAN’DAN SERT YANIT "SAVAŞ BÖLGENİN ÖTESİNE TAŞINIR"

Washington’daki bu sıcak saatlere Tahran yönetiminin yanıtı gecikmedi. İran hükümeti, ABD'nin hiçbir baskısına boyun eğmeyeceklerini ve "asla teslim olmayacaklarını" dünyaya ilan etti.

İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise çok daha sert bir ton kullanıldı. Açıklamada, ABD'nin İran topraklarına veya stratejik noktalarına yeni bir saldırı düzenlemesi halinde, verilecek askeri karşılığın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağı, "savaşın anında bölgenin de ötesine taşınacağı" uyarısı yapıldı.

GECE YARISI GİZLİ ZİRVESİ PAKİSTAN DEVREYE GİRDİ

Beyaz Saray'daki düğün iptali ve askeri haraketlilikle eş zamanlı olarak, diplomatik alanda da nefes kesen bir trafik yaşanıyor. ABD-İran hattındaki bu tehlikeli tıkanıklığı aşmak ve olası bir savaşı son dakikada engellemek için Pakistan arabulucu olarak devreye girdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, acil koduyla Tahran’a giderek diplomatik temaslarda bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin gece geç saatlere kadar basına kapalı, gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini doğruladı. Görüşmede, gerilimin tırmanmasını önleyecek formüller ve bölgesel barış çabaları ele alındı. İslamabad yönetimi, geçtiğimiz nisan ayında da Washington ve Tahran arasındaki ilk doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmış ancak taraflar bir anlaşmaya varamamıştı. Dünya şimdi, Beyaz Saray'dan gelecek hamleye kilitlenmiş durumda.