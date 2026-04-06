ABD ve İran arasında küresel enerji krizine yol açan çatışmalar için tarihi bir şans doğdu. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın taraflara sunduğu acil ateşkes planı, Hürmüz Boğazı’nı derhal trafiğe açmayı hedefliyor. Bugün yürürlüğe girmesi beklenen plan, 38 gündür kapalı olan petrol hattını yeniden canlandıracak.

SAVAŞI BİTİRECEK 2 AŞAMALI YOL HARİTASI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile yürüttüğü mekik diplomasisi sonuç verdi. Taraflara sunulan plan, süreci iki kritik aşamaya bölüyor:

Birinci Aşama: Acil ateşkes ilanı ve Hürmüz Boğazı’nın derhal ticari trafiğe açılması. İkinci Aşama: İki hafta içinde kalıcı barış ve kapsamlı uzlaşı metninin imzalanması.

NÜKLEER PROGRAM KARŞILIĞINDA YAPTIRIMLARIN KALKMASI MASADA

Taslak metindeki en çarpıcı madde, İran’ın nükleer silah programından tamamen vazgeçmesi karşılığında, uluslararası yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılması. Bu hamlenin, bölgedeki ekonomik dengeleri tamamen değiştirmesi bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN TRAFİĞE AÇILIYOR

Küresel petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, dünya genelinde enerji krizini tetiklemişti. Planın bugün kabul edilmesi halinde, boğazın saatler içinde açılacağı ve gemi trafiğinin normale döneceği ifade ediliyor.