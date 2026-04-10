İsrail ile İspanya arasındaki ipler tamamen koptu. Başbakan Netanyahu, İspanya’yı Gazze barış planını denetleyen Kiryat Gat’taki Koordinasyon Merkezi’nden (CMCC) çıkardı.

NETANYAHU "İSPANYA ARTIK ORTAĞIMIZ DEĞİL"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya hükümetinin İsrail ordusuna yönelik "karalama" faaliyetleri yürüttüğünü iddia ederek radikal bir karar aldı. ABD tarafından Gazze anlaşmasını denetlemek amacıyla kurulan Kiryat Gat askeri üssündeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) Madrid temsilcilerinin çıkarılması talimatı verildi.

Netanyahu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize karşı diplomatik savaş yürütenler ve İsrail'in karşısında yer alanlar bölgede ortağımız olamaz" ifadelerini kullanarak, İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendirdi.

İSRAİL-İSPANYA KRİZİNİN PERDE ARKASI

İki ülke arasındaki gerilim, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze politikaları nedeniyle 2024 yılından bu yana tırmanıyordu. Ancak bardağı taşıran son damla, İspanya’nın ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Tahran Büyükelçiliği’ni derhal açma kararı oldu.

Kritik Gelişmeler:

Ekim 2025: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ( CENTCOM ), 20 maddelik Gazze barış planı çerçevesinde CMCC'yi kurdu.

Nisan 2026: İsrail, İspanya'yı koordinasyon mekanizmasından tamamen ihraç etti.

GAZZE BARIŞ PLANI VE CMCC’NİN ROLÜ

Kiryat Gat’ta bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC), Gazze'deki insani yardımların koordinasyonu ve askeri denetimin sağlanması açısından stratejik bir öneme sahip. İspanya'nın bu merkezden çıkarılması, Avrupa Birliği'nin bölgedeki denetim gücünü zayıflatırken, İsrail-İspanya ilişkilerinin maslahatgüzar seviyesinin de altına inme riskini doğuruyor.