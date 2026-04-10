BUSABAH TV youtube kanalında yayınlanan, moderatörlüğünü Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un yaptığı Bakış Açısı programının bu haftaki konukları BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Bakış Açısı programında konuşan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Malatya’da son iki yılda yaşanan intihar vakalarına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle genç yaş grubundaki ölümlerin arttığını vurgulayan Aydın, örnek olayları sıraladı.

Malatya’daki intihar vakaları hakkında açıklamalarda bulunan Aydın, “Doğanşehir'de 16 yaşında bir çocuğumuz intihar etmiş. Yeşilyurt Melekbaba'da 18 yaşındaki bir çocuğumuz intihar etmiş. Yeşilyurt Topsöğüt'te, Battalgazi Kız Yurdu'nda, Yeşilyurt Salköprü'de. En son 10 gün önce Şifa Mahallesi'nde bir genç intihar etmiş.” şeklinde konuştu.

Vakaların büyük bölümünün gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Aydın, “6-7 tane örnek gösterdim ve çoğu da kız çocuğu” ifadelerini kullandı.

“15-29 YAŞ ARASI ÇOK TEHLİKELİ”

Konuşmasında istatistiklere de yer veren Aydın, gençlerin risk altında olduğuna dikkat çekerek “2024 yılında 4 bin 460 kişi hayatına son vermiş. Bunun büyük çoğunluğu 15 yaşla 29 yaş aralığı. 15-29 yaş arası çok tehlikeli” diye konuştu.

Aydın ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak intiharın bu yaş grubunda dünyada en önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKAMIYORUZ”

Sorunun yalnızca bireysel değil, toplumsal olduğuna vurgu yapan Aydın, “Bu düzenekte çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz” diyerek dikkat çekti.

Suça sürüklenen çocuklara da değinen Aydın, “Bir yılda 100 bin çocuk mağdur. Öldüren de çocuk, ölen de çocuk” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEM ALINMALI”

Aydın, özellikle toplu taşıma alanlarında önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini belirterek, “Marmaray gibi yerlere bariyerler kurulamaz mı? Bir çocuğumuz daha ölmesin” çağrısında bulundu.

Son iki yılda artan vakaların ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Aydın, hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde önlem alınması gerektiğini ifade etti.