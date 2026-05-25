Malatya ve çevre illeri yakından ilgilendiren deprem tartışmalarına, bölgenin tanınan yer bilimcilerinden Prof. Dr. Mehmet Önal son noktayı koydu. Sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulunan emekli öğretim üyesi, 2020 yılında yaşanan Elazığ Sivrice depremi sonrasında ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı saha araştırmasının detaylarını paylaşarak akademik verilere dikkat çekti.

HAZAR GÖLÜ’NDEN TEKEDERESİ’NE 185 KİLOMETRELİK İNCELEME

Prof. Dr. Mehmet Önal, Sivrice depreminin hemen ardından iki meslektaşıyla birlikte kolları sıvayarak doğrudan depremin merkez üssü ve çevresinde incelemelerde bulunduklarını belirtti. Tam 18 gün boyunca zorlu arazi şartlarında adeta mekik dokuduklarını ifade eden Önal, Hazar Gölü’nden başlayıp Tekederesi mevkiine kadar uzanan 185 kilometrelik hat boyunca yürüdüklerini ve depremin oluşturduğu yüzey kırıklarını tek tek çizerek kayıt altına aldıklarını aktardı.

MASA BAŞINDAN YAPILAN YORUMLAR YANILTICI

Sahadan elde ettikleri somut verilerin, bazı uzmanların iddialarıyla çeliştiğini belirten Prof. Dr. Önal, Pütürge segmentine yönelik ortaya atılan teorileri eleştirdi. Deprem üreten fay hatlarının durumunu anlamak için masa başı analizlerin yetersiz olduğunu, mutlak surette arazide gözlem yapılması gerektiğini savunan ünlü jeolog, bölgede fiilen çalışmadan yapılan "Pütürge Segmenti kırılmadı, 6.5 büyüklüğünde deprem üretir" yönündeki iddiaların bilimsel olarak gerçeği yansıtmadığını ve ciddi bir bilgi eksikliği barındırdığını ifade etti.