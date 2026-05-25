Malatya’da Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı canlı hayvan pazarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, başta hayvan dolandırıcılığı ve sahte para olayları olmak üzere bayram döneminde artış gösterebilecek dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı. Pazarda kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar tek tek bilgilendirilirken, güvenli alışveriş konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde özellikle sahte para kontrolü, ödeme yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Emniyet birimleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.

Kaynak: MHA