Malatya’da özellikle yaz aylarında hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilk duraklarından biri olan tarihi Kernek, çehresini tamamen değiştirecek devasa bir rekreasyon projesine ev sahipliği yapıyor. Fuzuli Caddesi’nin bağlantı noktasında yer alan ve kentin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Kernek Parkı, yürütülen genişletme çalışmalarıyla Malatya’nın en büyük yeşil alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

MALATYA’NIN AKCİĞERİ KONUMUNDA

Kanalboyu Kernek’ten başlayıp yeni yapılan Millet Bahçesine kadar uzanan hat, ortasından akan su kanalıyla Malatya’nın adeta akciğeri konumunda bulunuyor. Çevresinde yoğun şekilde yer alan kafeler, restoranlar, dondurmacılar ve tatlıcılar sayesinde özellikle sıcak yaz günlerinde serin havasıyla cazibe merkezi olan bölge, yeni projeyle birlikte bu potansiyelini katlayacak.

Ziyaretçilerin suyun serin ve dinlendirici sesi eşliğinde çaylarını yudumlayıp keyifli vakit geçirdiği Kanalboyu ve Kernek Meydanı genişletilen park alanı sayesinde çok daha modern, ferah ve yeşille iç içe bir yapıya kavuşacak. Proje kapsamında parkın çevresindeki binaların yıkım ve kamulaştırma adımları da sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

7 DÖNÜMDEN 35 DÖNÜME ÇIKARILACAK

Projenin detaylarını paylaşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kernek Parkı’nı 7 dönümden 35 dönüme çıkaracaklarını müjdeledi. Bölgedeki kamulaştırma süreçlerinin bittiğini vurgulayan Başkan Er, "Kernek'te hayata geçireceğimiz projeyle birlikte Malatya'mız için yeni bir yaşam alanı oluşturacağız" diyerek bu yatırımın kentin sosyal hayatına büyük bir dinamizm katacağını belirtti.