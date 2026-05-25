Kurban Bayramı'nda ibadetlerini eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Kurbanlık hayvanın seçiminden kesim anına, etin dinlendirilmesinden sakatatların kontrolüne kadar dikkat edilmesi gereken pek çok hayati nokta bulunuyor.

BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, hem halk sağlığını koruyacak hem de etin kalitesini artıracak çok önemli açıklamalarda bulundu.

İLK ADIM: KURBANLIK HAYVAN NASIL SEÇİLİR?

Kurbanlık seçiminde görselliğin ve resmi kayıtların önemine dikkat çeken Ekrem Ayaz,

"Seçilecek olan kurbanlık hayvanın öncelikle küpesi var mı, yok mu buna bakmamız lazım. Kurban vasfını taşıması için 2 yaşını doldurması gerekiyor ya da süt dişlerinin, kalıcı dişlerle yer değiştirmesi gerekiyor. Seçilen hayvanın bakışlarının canlı olması gerekiyor, tüylerinin parlak olması gerekiyor. Herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekiyor"

şeklinde konuştu.

"HALKA AÇIK ALANLARDA KESİM YAPMAYIN"

Kesim işlemlerinin hijyenik ve denetimli alanlarda yapılması gerektiğinin altını çizen Ayaz, merdiven altı veya sokak arası kesimlerin büyük risk barındırdığını söyleyerek,

"Mümkün olduğunca kurban kesim yerlerinde kesilmesini tavsiye ediyoruz. Halka açık alanda kesilmemeli çünkü kurban kesim alanlarında veteriner hekimlerin kontrolünden geçiriliyor. Evde kesecek onlar için hayvana eziyet edilmemeli"

ifadelerine yer verdi.

KESİLEN ET NASIL SAKLANMALI? "HEMEN PARÇALAMAYIN!"

Kurban kesildikten hemen sonra etin parçalanıp poşetlenmesi, en sık yapılan hataların başında geliyor. Etin hem lezzeti hem de ömrü için sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Ayaz, etin dinlendirilme sürecini şöyle anlattı:

"Kesildikten sonra karkasın en az 2-3 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Etin hemen parçalanamaması gerekiyor çünkü parçalandığı zaman lifler kısa kesildiği için sert oluyor. Etin daha lezzetli olabilmesi için biraz beklememiz gerekiyor."

GİZLİ TEHLİKEYE DİKKAT: SAKATATLARI ÇÖPE ATMAYIN, KONTROL EDİN!

Hayvanlardan insanlara geçebilecek tehlikeli hastalıklara karşı uyarılarda bulunan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, iç organlarda görülebilecek şüpheli durumlarda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirterek,

"Sakatatların çöpe atılmaması gerekiyor. Karkasta veya hayvanın iç organlarında gözle görülür yabancı oluşumlar olabiliyor bazen. Ülkemizde maalesef tüberküloz erekte edilmemiş ya da kistizadik dediğimiz ciğerlerde insanlara da bulaşabilen kistler var. Bu tür oluşumlar göze çarptığı zaman muhakkak bir uzmandan, veteriner hekimden etin daha sağlıklı tüketilebilmesi için görüş alınması gerekiyor"

açıklamasında bulundu.